Eine Spaziergängerin ist in Maikammer am Freitag gegen 18.45 Uhr im Wingert im Bereich An der Steinmühle durch Schüsse aufgeschreckt worden. Eine Polizeistreife fand vor zwei Personen. Einer davon – ein 18-Jähriger – hatte eine Schreckschusspistole sowie Platzpatronen dabei. Er sagte, er habe die Waffe am Tag zuvor legal gekauft und wollte sie nun im Feld ausprobieren. Dazu schoss er mehrmals in die Luft. Die Polizisten beschlagnahmten Waffe und Zubehör. Gegen den 18- Jährigen wird nun wegen mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.