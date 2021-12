Der Impfbus des Landes macht in den kommenden Tagen Station in den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße.

Der Impfbus des Landes ist im Dezember mehrmals im Landkreis Bad Dürkheim unterwegs. Nachdem das Land Rheinland-Pfalz die Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfbusse verdoppelt hat, sind in den Landkreisen in jeder Dezemberwoche Impftermine im Angebot.

Der Bus steht am 4. Dezember in Bad Dürkheim an der Salierhalle, am 7. sowie 28. Dezember in Forst an der Felix-Christoph-Traberger-Halle, am 17. Dezember in Haßloch neben der Schillerschule. Die Busse stehen an allen Stationen von 9 bis 17 Uhr. Für die Impfaktionen stehen Räumlichkeiten zur Verfügung, um lange Warteschlangen im Freien zu vermeiden.

Angebote im Kreis Südliche Weinstraße

Der Impfbus ist zudem in der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße unterwegs: Heute, am Montag, 6. Dezember, Mittwoch, 8. Dezember, Dienstag, 14. Dezember, Montag, 20. Dezember, und Montag, 27. Dezember, steht der Impfbus jeweils von 9 bis 17 Uhr am Standort des ehemaligen Impfzentrums der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße in Landau, Albert-Einstein-Straße 29,. Am Donnerstag, 16. Dezember, ist er von 9 bis 17 Uhr am Kurpfalzsaal in Edenkoben, Weinstraße 94.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich seinen Personalausweis mitführen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.