Derweil sind in Neustadt nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim seit Freitag drei neue Corona-Fälle gezählt worden, im Kreis Bad Dürkheim waren es sieben. Damit sind in der Stadt 34 aktive Infektionen bekannt, im Kreis 62. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind laut der Kreisverwaltung in Landau seit Freitag 13 neue Fälle hinzugekommen.