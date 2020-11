Über ein Fenster sind unbekannte Täter am Freitag zwischen 13 und 18.45 Uhr in eine Wohnung in der Wiesenstraße eingebrochen. Laut Polizei wurde Bargeld erbeutet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.