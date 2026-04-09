Einen Überraschungs-Anime-Film zeigt die Satdtbücherei in Neustadt bei der Anime-Night im April. Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen zu einem Animefilm voller Teamgeist, Humor und emotionaler Höhepunkte, wie die Stadt ankündigt. „Perfekt für alle, die starke Charaktere und spannende Wettkampfmomente lieben“, so die Stadt weiter. Japanische Snacks und Getränke werden außerdem gereicht. Der Film, dessen Titel geheim bleibt, wird am Montag, dem 20. April ab 17 Uhr in der Stadtbücherei im Marstall 1 (Im Klemmhof) gezeigt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06321 855-1717 oder per Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.