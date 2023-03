Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An die 200 Spieler saßen in der Dreifeldsporthalle in Haßloch bei den internationalen Schachtagen an den Brettern und kämpften um lukrative Preise. Schon in der ersten Runde gab es eine dicke Überraschung.

Die Internationalen Haßlocher Schachtage sind wieder mit von der Partie: Nach einer coronabedingten Zwangspause richtete der SC 1926 Haßloch während der Pfingsttage wieder sein