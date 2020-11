Schon von Kindheit an ist für Hans Ellwanger die alte Apfelsorte „Freiherr von Berlepsch“ der absolute Lieblingsapfel. Knackig, aromatisch und schön gefärbt. „Mein Großvater hatte einen riesengroßen Obstgarten, der uns mit seinen Früchten über die schwere Zeit in den Kriegs- und Nachkriegsjahren gerettet hat. Ein einziger Apfelbaum damals trug den Freiherrn von Berlepsch, dessen rotbackige Äpfel ich am allerliebsten aß“, erinnert sich der 82-Jährige. Die Vorliebe für die Apfelsorte blieb.

Sie führte auch dazu, dass er einem benachbarten Ehepaar den Rat gab, bei der Neugestaltung ihres Gartens zwischen Karolinenstraße und Terrassenweg in Neustadt auf jeden Fall einen Apfelbaum zu pflanzen, einen Freiherrn von Berlepsch. Gesagt – getan, die Nachbarn, Familie Alexander-Zorn besorgte sich im März bei einer Baumschule ein kleines Bäumchen und pflanzte es ein. Mit den ersten Früchten rechnete in den ersten Jahren keiner der Beteiligten.

Stolze 606 Gramm

Als Ellwanger jedoch vor Kurzem bei seinen Nachbarn vorbeiging, um ihnen ein paar Berlepsch vom Wochenmarkt zum Kosten zu bringen, staunte er nicht schlecht. Seine Nachbarin präsentierte ihm stolz die erste Ernte des gerade mal vor einem Dreivierteljahr gepflanzten Apfelbaums: zwei Prachtexemplare des Freiherrn, von denen er eines geschenkt bekam. Stolze 606 Gramm brachte der Überraschungsapfel auf die Waage. Über den heißen und trockenen Sommer hinweg hatte das Bäumchen jeden Tag etwa 20 Liter Wasser bekommen.

„Für mich kommt es einem Wunder gleich, dass in dieser kurzen Zeit von so einem kleinen Bäumchen zwei so große Äpfel heranreifen konnten“, sagt Ellwanger, immer noch erstaunt. Für ihn schlägt dieses Apfelwunder eine Brücke von der schweren Zeit seiner Kinderjahre zu der schwierigen Zeit, in der wir aktuell leben. So vermag es Trost und Zuversicht zu spenden.