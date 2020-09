Alle Hotelbetten in der Pfalz sind in den nächsten Wochen ausgebucht. Das hat ein regionaler Rundfunksender gemeldet. Wirklich alle? Eine Nachfrage bei der Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau GmbH hat ergeben, dass in Neustadt noch etwas Luft ist. Im September seien Hotels, Ferienwohnungen und Jugendherberge entweder komplett oder immerhin fast ganz belegt, heißt es. „Gefühlt besser als im September 2019“, so Geschäftsführer Martin Franck. Im Oktober seien knapp 70 Prozent ausgebucht, „an den Wochenenden sehr gut, unter der Woche gibt es noch Spielraum“, meint Franck.