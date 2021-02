Der erste digitale „Neustadter Übermorgen-Tag“ für Schüler ist am 25. März. „Wie wollen wir in Neustadt in der Zukunft leben und arbeiten?“ Diese Frage möchte die Mint-Region Neustadt an diesem Termin thematisieren. Das Programm beinhaltet in einer Doppelstunde unter anderem einen live-Beitrag der Junggründerinnen von „xeem“. Das Start-up-Unternehmen bietet eine Online-Challenge-Plattform, die junge Talente und Unternehmen zusammenbringt. Im zweiten Teil wird eine digitale Neustadter Mint-Rallye vorgestellt, entwickelt vom hiesigen Unternehmen Udata GmbH – Umwelt und Bildung. Zuletzt werden die Gewinner des Zukunftsvideowettbewerbs gekürt. Anmeldung ist nur klassenweise über die Lehrkraft bis 1. März möglich: https://umfrage.neustadt.eu/index.php/362798?lang=de.