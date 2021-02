Knapp 40 Minuten musste am Donnerstag ab etwa 7.30 Uhr die Talstraße am Stadtausgang in Richtung Lambrecht halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr aus dem Tal wurde deshalb auf den parallel verlaufenden Weg umgeleitet, wodurch größere Behinderungen vermieden werden konnten. Nach Angaben der Polizei hatte sich kurz zuvor ein Verkehrsunfall ereignet, weil ein 55-jährige Autofahrerin aus dem Allgäu, die in Richtung Tal unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache vor ihr wartende Fahrzeuge überholt hatte, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Dabei stieß sie mit ihrem Auto auf einen entgegenkommenden Wagen. Dessen Fahrerin, eine 46-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, wurde durch den Unfall leicht an der Schulter verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 22.000 Euro, beide Pkw mussten abgeschleppt werden.