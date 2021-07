Eine 55-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntag gegen 17 Uhr auf der B39 bei Weidenthal bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau wollte in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Neustadt das vor ihr fahrende Auto überholen, als ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Sie streifte es und verletzte sich dabei am linken Fuß. Da die Motorradfahrerin dem Fahrer des überholten Pkw vorwirft, die Geschwindigkeit während des Überholvorganges erhöht zu haben, wird weiter ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden an Motorrad und entgegenkommendem Fahrzeug wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.