Am Dienstagmorgen ist es wegen eines missglückten Überholmanövers auf der L540 zwischen Lachen-Speyerdorf und Duttweiler zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr eine 58-Jährige kurz vor 10 Uhr in einem Hyundai hinter einem Traktor her. Dass sie nach links blinkte, um auf einen Parkplatz zu fahren, übersah wohl der 42-jährige Peugeot-Fahrer hinter ihr, als er zum Überholen des Hyundais und des Traktors ansetzte und dann mit dem Auto kollidierte. Der Peugeot war nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Die 58-Jährige klagte über Schmerzen und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.