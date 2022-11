Seit Sonntag besitzt Königsbach ein Alleinstellungsmerkmal. Dafür verantwortlich ist Gemeindearbeiter Mirko Krämer, unterstützt von vielen Menschen aus dem Weindorf.

Pünktlich zum ersten Advent ist in Königsbach die neue Weihnachtskrippe auf dem Dorfplatz festlich eingeweiht worden. Mit dem Segen des Pfarrers, musikalischer Begleitung durch den Musikverein und mit Glühwein und Punsch, ausgeschenkt vom Förderverein.

Das Besondere an der Krippe ist ihre Größe – sowohl der Figuren als auch des Holzhauses. Gemeindearbeiter Mirko Krämer hat sie in seiner Freizeit selbst gebaut und dafür rund 80 Stunden investiert. Mit 2,50 Tiefe und einer Breite von vier Metern ist sie überaus stattlich. Helfende Hände waren daher gefragt, um die großen Teile zu halten oder aufzustellen.

Einfacher Auf- und Abbau

Krämer ist gelernter Tischler – und besonders stolz darauf, dass die Krippe ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden kann, wenn sie nach Weihnachten eingelagert werden muss. Jürgen Haas vom Förderverein ist von der Leistung Krämers beeindruckt: Diese Krippe sei ein Alleinstellungsmerkmal für Königsbach. Wie groß sie überhaupt sein sollte, wurde erst festgelegt, als die Krippenfiguren eingetroffen waren.

„Die Figuren – aus Kunststoff und zwischen 50 und 70 Zentimeter groß – kamen schon im Sommer“, sagt die stellvertretende Ortsvorsteherin Martina Poschmann. „Weil unsere Osteraktion auf dem Dorfplatz gut angenommen worden war, haben wir uns im Ortsbeirat für die Krippe entschieden.“ Der Förderverein übernahm die Kosten für die Figuren und das Material.

Krippe wird ergänzt

Letzte Hand an die Krippe angelegt haben zahlreiche Königsbacher – Mitglieder des Fördervereins und des Ortsbeirates, der Feuerwehr, Messdiener und Interessierte – am Samstag. Sie wurde eingerichtet, mit LED-Beleuchtung versehen und dekoriert. Um sie vor dem Wetter und möglichem Vandalismus zu schützen, wurde die Front mit Plexiglas verschlossen. Seitlich gibt es eine kleine Tür, denn die Krippe soll lebendig bleiben: Erst am 6. Dezember werden die Figuren der Heiligen Drei Könige samt Kamel dem Krippenspiel hinzugefügt. Das Jesuskind folgt am 24. Dezember.