Am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr hat ein unbekannter Mann eine Spielhalle in der Haßlocher Bahnhofstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat er das Lokal, ging hinter den Tresen, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer mit dunkler Klinge und zwang sie, die Geldschublade zu öffnen. Mit Bargeld in vierstelliger Höhe flüchtete der Räuber, nachdem ein weiterer Besucher die Situation erkannt hatte und auf ihn zugegangen war, zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Der mit einer hellgrauen Sturmhaube maskierte Mann ist etwa 1,70 Meter groß, trug blau-schwarze Hosen, eine dunkelblaue Bomberjacke und Sportschuhe. Verletzt wurde niemand. Hinweise bitte an die Kripo Neustadt unter 06321 854-4650 oder 854-0.