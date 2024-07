Aufgrund der Bauarbeiten auf dem Bahnhofsvorplatz sind in der Landauer Straße Ersatzbushaltestellen eingerichtet worden. Sie bilden zentrale Knotenpunkte für den öffentlichen Nahverkehr in Neustadt. Daher kann Jörg Hübler nicht verstehen, dass die Wartenden dort ohne Dach an der Straße stehen müssen. Viele Bürger seien täglich beim Warten ungeschützt der prallen Sonne oder dem Regen ausgesetzt, beklagt Hübler und spricht ironisch von „Vorzügen des Neustadter Baustellen-Busverkehrs“. Er regt daher an, „zeitnah für ein provisorisches Dach“ zu sorgen – entweder in Form mobiler Wartehäuschen oder durch seitenoffene Standardcontainer. Bau- und Verkehrsdezernent Bernhard Adams sagt, dass die Stadt das „Überdachungsproblem auch schon wahrgenommen“ habe. Er betont aber auch, dass die früheren zentralen Haltestellen am Bahnhofsvorplatz auch keine Überdachung hatten. „Daher hat die Verwaltung mit der Installation eines Haltestellendach-Provisoriums noch gezögert“, so Adams. Knifflig sei dabei vor allem, dass die „gängigen Produkte“ aufgrund ihrer Größe dazu führen könnten, dass der Gehweg in der Landauer Straße zu schmal werden könnte. Die Stadt werde jetzt aber für eine Überdachung ein „verbindliches Angebot“ einholen. Im Stadtvorstand werde dann entschieden, ob ein Aufbau erfolgt oder nicht, so Adams.