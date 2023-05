Erst auf die Verkehrsinsel, dann über ein dort angebrachtes Verkehrsschild: Das hat die Neustadter Polizei über einen Autofahrer berichtet, der am Sonntag gegen 18 Uhr in der Straße „Am Hägfeld“ unterwegs war. Laut Zeugen stieg der Mann dann aus – sein Gang soll dabei „sehr unsicher“ gewesen sein –, begutachtete den Schaden und fuhr davon. Allerdings blieb das vordere Kennzeichen seines Wagens am Unfallort zurück. Anhand der Halteradresse konnte die Polizei bei ihm zu Hause vorbeifahren. Dort wurde der 79-Jährige nach Polizeiangaben auch angetroffen und als Fahrer identifiziert. Weil er stark nach Alkohol roch, folgte ein Atemalkoholtest, der 1,66 Promille ergab. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet.