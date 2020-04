Polizei, Feuerwehr und auch der Forst sind zufrieden: Der Großteil der Neustadter Bürger hat sich über Karfreitag und die Osterfeiertage an die Verbote wegen der Corona-Pandemie gehalten – trotz des vor allem bis einschließlich Ostersonntag besten Frühlingswetters.

„Nichts Dramatisches“, nur ein paar kleinere Zusammenkünfte von vier, fünf Leuten, die sich schnell wieder aufgelöst hätten, berichtete am Montag Stadtfeuerwehrinspekteur Stefan Klein. Die Feuerwehr war auch am Montag noch zu Kontrollen unterwegs, unterstützt von DRK und Technischem Hilfswerk, ebenso das städtische Ordnungsamt.

Auch an Hütten kontrolliert

„Sehr diszipliniert“, brachte es Jens Bramenkamp, Revierförster Hohe Loog, am Ostermontag auf den Punkt. Er hatte vor allem die Hütten im Pfälzerwald im Auge. Dort durfte allein, zu zweit oder im engen Familienverband zwar gerastet und gepicknickt werden. Doch achteten die Förster darauf, dass sich die Menschen nicht zu lange aufhielten, sich also schnell wieder im Wald verteilten. Auch dem Forst spielte sozusagen in die Karten, dass das Wetter am Ostermontag um einiges schlechter war als an den anderen Feiertagen und am Samstag.

Fallzahl weiter gestiegen

Derweil hat sich die Anzahl an Corona-Infizierten im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim bis Montagmittag auf 357 (Vortag 335) erhöht, davon 271 (254) im Landkreis und 86 (81) in der Stadt Neustadt. Im Kreis Südliche Weinstraße blieb es im Tagesvergleich bei einer Fallzahl von 135.

