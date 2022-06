Warum man bei der Gottesfrage nie an ein Ende kommt.

Den Dreifaltigkeitssonntag feiern wir Katholiken am kommenden Sonntag. Bei den protestantischen Mitchristen heißt er der Sonntag Trinitatis, das ist die lateinische Fassung. O je, was machen die Christen jetzt da wieder?, höre ich manche(n) fragen. Fremdwörter über Fremdwörter. Das versteht doch kein Mensch mehr.

Nun, ganz fremd ist vielen die Sache mit der Dreifaltigkeit nicht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das kennen viele noch, egal ob katholisch oder protestantisch. Die Sache mit der Dreifaltigkeit stammt aus Zeiten, in denen Christen versuchten, das, was sie von Gott glaubten, in philosophische Begriffe ihrer Zeit zu kleiden und damit für die Menschen ihrer Zeit verstehbar zu machen.

Heute Zeitverschwendung ...

Das war zu Zeiten, als man sogar auf öffentlichen Plätzen über Gott redete und diskutierte. Das hat sich geändert. Heute ist das alles Privatsache. Viele würden Gott am liebsten aus der Präambel des Grundgesetzes streichen. Wir sind ja schließlich weltanschaulich neutral. Obwohl es das gar nicht gibt. Jeder und jede von uns schaut die Welt irgendwie an, nur hat er oder sie vielleicht noch gar nicht genauer darüber nachgedacht. Für tiefer liegende Fragen haben wir heutzutage freilich auch gar keine Zeit mehr. Scheint Zeitverschwendung zu sein. Wir haben so vieles zu erörtern und zu lösen und zu machen, was drängender ist.

Für Jesus stand Gott im Mittelpunkt, um den sich im Letzten alles dreht. Wenn dem nicht so ist, meinte er, suchen sich die Menschen andere Mittelpunkte (Geld, Besitz, Macht, Mitmenschen …), um die sich dann alles dreht mit den entsprechenden ethischen Folgen. Nur: Sie können allesamt unsere unstillbare Sehnsucht nach ewigem Leben in Liebe nicht stillen. Mit dem Tod sind sie alle mit ihrem Latein am Ende. Bei Gott nicht, so Jesus. Er verkündet ihn als liebenden Vater, dem an einem gelingenden Leben aller Menschen liegt bis hinein in seine Ewigkeit. Auch dies hat für Jesus ethische Folgen.

Immer zu Gespräch bereit

Nun aber mal genug für heute. Mit der Gottesfrage kommt man ohnehin an kein Ende. Und trotzdem lohnt es sich, immer neu damit anzufangen, über ihn zu reden. Nicht immer erst auf dem Friedhof, wo es besonders gut ist, wenn oder dass es ihn gibt. Wie halten Sie es mit Gott? Gerne komme ich mit Menschen darüber ins Gespräch. Gespräch heißt für mich in Abgrenzung zur Diskussion: Da muss es am Schluss keinen Sieger geben und keine Abstimmung. Da geht es nur um gegenseitige Bereicherung mit jeweils eigenen Erfahrungen und Gedanken.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer