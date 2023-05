Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zahlreiche Baumscheiben in der Weinstraße und am abzweigenden Mühlweg in Hambach sind mit Unkraut zugewuchert. Mancher Wildwuchs behindert gar die Sicht auf den querenden Verkehr. Zwei Beispiele zeigen aber auch, wie anders und erfreulich so eine Baumscheibe aussehen kann.

Schon seit Jahren bepflanzt Anja Reuter die Baumscheibe vor ihrem Grundstück in Hambach mit Lavendel. In diesem Jahr kam wegen der feuchten Witterung Dachwurz aus dem eigenen Garten dazu. Begrenzt von