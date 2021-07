Das „Geschmeide“ der Lachen-Speyerdorfer Weinprinzessin hat nach 60 Jahren treuen Diensten einen Ehrenplatz erhalten.

Als die ehemalige Lachen-Speyerdorfer Weinprinzessin Natascha Koch ihre Krone 2019 an ihre Nachfolgerin Alisa Bottwein übergab, begann nicht nur die coronabedingt bisher längste Amtszeit einer Weinprinzessin in dem Neustadter Ortsteil. Es kam außerdem auch eine neue hoheitliche Krone in den Ort.

Direkt ans Werk gemacht

60 Häupter durften voller Stolz die bisherige Krone der Lachen-Speyerdorfer Weinprinzessin tragen, nun erhält sie einen würdigen „Ruhesitz“. Der über den Ortsteil hinaus für seine Drechselkünste bekannte Hans Hermann wurde auf Initiative von Anastasia Kronauer und Michael Frech von der örtlichen FWG-Fraktion gebeten, ein ansprechendes Gehäuse für die Krone herzustellen „und machte sich direkt ans Werk“, wie Kronauer berichtet. Er drechselte „eine Vitrine vom Feinsten“: verspiegelt, aus edlem Holz und beleuchtet, ausgestattet mit einem roten, von Fabienne Frisch genähten Samtkissen.

In einer Ortsbeiratssitzung übergab die ehemalige Weinprinzessin Anastasia Kronauer im Beisein Hans Herrmanns Vitrine mit Krone dem Ortsvorsteher Claus Schick. Dieser bedankte sich bei den Beteiligten und sicherte zu, dass die Vitrine samt Inhalt einen Ehrenplatz in der Ortsverwaltung erhält. Bei dem Kopfschmuck handelt es sich, trotz seiner 60-jährigen Dienstzeit, bereits um die zweite Lachen-Speyerdorfer Krone. Die erste Krone war damals verloren gegangen.