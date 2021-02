Da steht sie nun, die Hose. Sie sehen richtig: Die Hose steht. Der Winter muss stolz sein, dass seine eisigen Temperaturen im Neustadter Rosengarten solch ausgefallene Blüten tragen. Offensichtlich ist das dunkle Beinkleid gefroren, sonst würde es ja liegen.

Jemand scheint sich einen Spaß erlaubt zu haben, als er die Hose aufgestellt und im Schnee eingebuddelt hat. RHEINPFALZ-Leserin Judith Müller aus Neustadt spricht gar von einer kleinen Kunstausstellung: „Ganz Corona-konform und Eintritt frei. Künstler unbekannt.“ Doch was will uns der Künstler damit sagen?

Oder soll das Ganze etwa gar keine Kunst darstellen und hat vielmehr praktische Gründe? Wollte ihr Besitzer ihr lediglich eine Frischekur verpassen? Schließlich soll Eis eine getragene Jeans ja schonender auffrischen als ein Waschgang in der Maschine. Was natürlich nur dann sinnvoll ist, sofern sie keine Flecken hat. Möglicherweise haben sich ja die Nachbarn anhaltend über die gefrorene Wäsche am Seil auf dem Balkon lustig gemacht, weshalb sich der beleidigte Besitzer ihrer entledigt hat. Aber wo sind dann Pullover und Socken? Und die Unterwäsche?

Wir bitten darum: Halten Sie die Augen offen, vielleicht gibt es ja hier und da noch andere vor Kälte stehende Kleidungsstücke. Am Ende kommt es ja vielleicht tatsächlich noch zu einer Ausstellungsreihe mit dem Namen „Denim im Eis“ oder „Frostig in Flanell“. Das wäre eine schöne Abwechslung in Zeiten wie diesen vor allem für jene, die sonst so gerne durch Galerien und Museen streifen.