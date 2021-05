Weil ein 57 Jahre alter Autofahrer einem Rennradfahrer im „Wasgau-Kreisel“ die Vorfahrt nahm, kam es am Sonntag gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Rennradfahrer über die Motorhaube auf die Straße geschleudert wurde. Dabei erlitt der 55-Jährige Schürfwunden an Armen und Beinen und musste wegen des Verdachts auf eine Fraktur im Schulterbereich behandelt werden. Am Fahrzeug und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Polizei appelliert an die Radfahrer, einen Helm zu tragen. Bei einem schweren Sturz könne ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.