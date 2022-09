Die Volkshochschule Neustadt startet in das Herbstsemester. Es geht schwerpunktmäßig um Kreativität und Kultur. Spraypainting-Artist Michel Jung-Heyn aus Deidesheim nimmt das Motto dabei ganz wörtlich.

Als er den Themenschwerpunkt für das Herbstprogramm der Volkshochschule (VHS) Neustadt hörte, konnte Michel Jung-Heyn nicht widerstehen. „Sprühende Kreativität – Kultur lebt!“, so lautet das Motto. Jung-Heyn wird als Spraypainting-Artist – abgesehen von seinem Workshop im Oktober – bei der Auftaktveranstaltung der VHS am Freitag, 9. September, dabei sein.

Spraypainting gehört zu den noch jungen Kunstrichtungen. Die Bilder entstehen im Gegensatz zu Graffiti auf Bildträgern wie Leinwand, Rigips, Hartschaumplatten oder Papier. Es wird horizontal und nicht vertikal gearbeitet. Die Farbe wird gesprüht. Durch unterschiedliche Techniken wie Sprayen, Spachteln und Malen, sowie verschiedenen Hilfsmittel können Konturen und Effekte herausgearbeitet werden. Das Besondere: Die Kunstwerke entstehen schnell.

Im Jugendtreff tätig

Spraypainting ist als Street-Art bekannt geworden, also von Straßenkünstlern öffentlich ausgeführt und meist auch in kurzer Zeit verkauft. „Es gibt zwei Stilrichtungen, die auf ihre Ursprünge in Mexiko und Chile hinweisen“, sagt Jung-Heyn. Das mexikanische Spraypainting sei sehr farbenfroh im Gegensatz zur chilenischen Variante, die mit gedeckteren Farben arbeite und überwiegend landschaftliche Motive zeige.

Jung-Heyn arbeitet im Jugendtreff in Deidesheim, wo er ebenfalls, jedoch unregelmäßig Workshops anbietet. „In meinen Kursen vermittle ich zunächst die Technik. Das ist noch keine Kunst“, sagt er. Er zeigt, wie man die Spraydosen benutzt, wie aus überlagernden Farbflächen Muster getupft werden können und erklärt den Aufbau eines Bildes vom Hintergrund bis hin zu kleineren Effekten. „Erst später, wenn diese Techniken geübt wurden und man mit sich selbst etwas Geduld hatte, beginnt das Experimentieren mit Farben, Formen und Motiven“, weiß er aus Erfahrung.

Leidenschaft während Zivildienst entdeckt

Jung-Heyn lernte die Kunstrichtung in Hamburg während seines Zivildienstes kennen: „Ich war schon immer künstlerisch interessiert und empfand die Malerei als ein starkes Ausdrucksmittel.“ Auf seinen Streifzügen durch die Stadt wurde er von der Arbeit eines Straßenkünstlers inspiriert, dem er hartnäckig folgte und schließlich von ihm die Kunst des Sprayens erlernte.

An seine ersten Sprühversuche erinnert er sich schmunzelnd: „Das war in meiner Wohnung. Wegen des Sprühnebels war das keine gute Idee.“ Das Spraypainting hat ihn seitdem begleitet und ihm immer die Möglichkeit gegeben, als Straßenkünstler zu arbeiten und sich Auszeiten zu nehmen. Heute ist Jung-Michel Vater von zwei Kindern.

Die Arbeit mit jungen Menschen liegt ihm am Herzen. Jung-Heyn ist es wichtig, den Jugendlichen mitzugeben, nicht illegal als Sprayer an Hauswänden unterwegs zu sein. „Man kann sein Bild nicht unterschreiben. Und die Klappe halten kann man auf Dauer auch nicht. Also wird man früher oder später erwischt“, sagt Jung-Heyn. Den Nervenkitzel könne man sich auch woanders holen und schließlich werde ein Bild besser, wenn man sich Zeit ließe.