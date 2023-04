Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ziehe ich nur heute an? Diese Frage, die vor allem Frauen gerne in den Mund gelegt wird, stellen sich offensichtlich auch Sportler. Die Antworten darauf fallen extrem unterschiedlich aus. Jahr für Jahr gibt es nämlich im Frühjahr Erstaunliches beim Sporttreiben an frischer Luft zu beobachten.

Egal, ob bei Joggern oder Radfahrern. Vor allem aber bei Letztgenannten. Kaum breiten sich nach tristen Wintermonaten die allerersten Sonnenstrahlen aus, sitzen viele Radfahrer neu motiviert im Sattel