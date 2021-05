Der Neustadter Matthias Zoller hat als Jahrgangsbester unter 90 Mitschülern seine Ausbildung zum Gerüstbauer mit einer glatten „Eins“ abgeschlossen. Höhenangst hat er natürlich keine. Doch macht sich seine Freundin Sorgen.

Matthias Zoller hatte nach dem Abitur zunächst ein Studium zum Bauingenieur begonnen. Doch als sein Vater Andreas sich als Gerüstbauer in Duttweiler selbstständig machte, sattelte er um. „Ich war schon als Jugendlicher immer auf den Baustellen dabei. Ich kannte bereits vor meiner Lehre fast jeden Handgriff“, berichtet er im RHEINPFALZ-Gespräch.

Dabei ist diese Handwerksausbildung besonders anspruchsvoll. „Gerüstbau ist viel mehr als nur ein Gestell an einer Fassade“, betont Matthias Zoller. Nicht erst auf der Baustelle, sondern bereits im Büro entsteht das Konzept für das Gerüst. Dabei sind logisches Denken und mathematische Kenntnisse gefragt. Die Pläne sind so kompliziert, dass sie in der Meisterschule, die der 24-Jährige nun nach seiner Lehre besucht, derzeit nicht gelehrt werden können. Der Stoff lasse sich nicht in Online-Veranstaltungen vermitteln, welche es coronabedingt gibt. Die Pandemie mag zwar den Präsenzunterricht ausbremsen, Zoller ist aber dennoch auf vielen Baustellen unterwegs.

Erinnerung an einen besonderen Auftrag

Weil die Firma seines Vaters erst seit 2017 besteht, konnte sich das Unternehmen gleich auf die anstehenden neuen Sicherheitsvorschriften einstellen und mit modernem Material eindecken. „Dadurch haben wir einen Innovationsvorsprung“, erklärt Zoller. Dabei geht es für ihn auch mal in schwindelnde Höhen. Zoller erinnert sich beispielsweise an einen Auftrag im Containerhafen Germersheim. Auf einem 40 Meter hohen Kran musste ein Schutzgerüst installiert werden. Dann ist neben der genauen Planung am Computer auch eine große Umsicht notwendig. Jeder Handgriff muss sitzen. „Die Teamarbeit muss stimmen. Da geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Bedacht.“

Zollers Lebensgefährtin Laura Schehr sagt, dass sie zunächst Angst um ihren Partner hatte. Aber sie habe schnell gemerkt, dass er vorsichtig sei und immer auf sich aufpasse. „Gerade diese Herausforderungen machen mir Spaß und meinen Beruf so spannend“, sagt Zoller und lächelt. „Es sind solche Aufträge, die nicht jeder übernimmt. Im Falle des Containerhafens hatten bereits fünf Gerüstbau-Unternehmen den Auftrag abgelehnt.“

Teilnahme an Leistungswettbewerb in Dortmund

Als zukünftiger Ausbilder im elterlichen Betrieb hofft der 24-Jährige auf junge Menschen, die ebenso wie er ticken: „Die Anforderungen in der Ausbildung und im Beruf sind sehr hoch. Wir bekommen zwar viele Bewerbungen, doch die zukünftigen Lehrlinge müssen auch vieles mitbringen, um die Ausbildung zu bewältigen.“

Zoller nimmt übrigens am Leistungswettbewerb der Handwerkskammer in Dortmund teil. Er hofft, dass die geplante Veranstaltung Mitte November trotz des Corona-Lockdowns über die Bühne geht.