Ich denke, dass jeder von uns schon einmal in seinem Leben eine dumme oder unpassende Bemerkung gemacht hat und damit jemanden gekränkt oder beleidigt hat. Oder auch sonstige Dinge, die einem später leid tun. Im besten Fall kann man sich gleich bei seinem Gegenüber entschuldigen und die Sache aus der Welt schaffen.

Viele Dinge, die wir als junge Menschen sagen oder tun, würden wir in reiferen Jahren nicht mehr von uns geben. Da das, wie gesagt, in so ziemlich allen Lebensgeschichten vorkommt, gibt es sowas wie die Gnade des Vergessens. Das bedeutet: Nach einiger Zeit ist die Geschichte nicht mehr im Gedächtnis. Oder wir haben innerlich verziehen. Das ist gut so. Man soll sich nicht jeden Blödsinn merken, jedes dumme Wort, jede unsinnige Handlung. Mit der Zeit wächst Gras über eine Sache, und sie ist vergessen.

Von Wilhelm Busch gibt es den schönen Satz: „Wenn über eine dumme Sache endlich Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst.“ Wenn also etwas glücklich dem Vergessen anheim gegeben wurde, gibt es bestimmt einen lieben Zeitgenossen, der Freude daran empfindet, das Ganze wieder ans Licht zu bringen.

Alte Kamellen kommen ans Licht

Was zu Zeiten Wilhelm Buschs schon vorkam, ist heute überall gang und gäbe. Das liegt am Internet, das alles speichert und finden lässt, wenn man danach sucht. Da legt sich keine Gnade des Vergessens auf dumm gelaufene Aussagen und Taten. Gerade in Wahlkampfzeiten oder wenn sonstige Entscheidungen anstehen, tauchen dann die vermutlich grasüberwucherten Dinge wieder auf und werden publik gemacht.

Vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Japan dieses Jahr wurden eine ganze Reihe prominenter Organisatoren entlassen, weil der eine als Student eine missverständliche Bemerkung gemacht hatte. Ein anderer hatte sich einmal etwas unfein über eine beliebte Schauspielerin geäußert. Bei anderen wurden auch ähnliche Dinge, teils Jahrzehnte zurück, kurz vor Eröffnung der Spiele aufgedeckt, und die Betreffenden mussten ihren Hut nehmen.

Ich weiß nicht, wie man dem begegnen soll. Es gibt Unrecht, das niemals vergessen werden soll. Aber ich fände es gut, wenn es sie weiterhin gäbe: die Gnade des Vergessens.

Der Autor

Bernhard Braun, katholischer Pfarrer in Deidesheim