Waren Sie schon mal auf einer Demo? Wenn nicht, dann gehören Sie statistisch gesehen zur Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Demonstrieren – das ist vielen Menschen zu provokant, zu laut, zu auffällig. Es passt für die meisten nicht zum eigenen Selbstbild: unauffällig, ruhig, friedlich leben, ohne Aufsehen zu erregen. Wichtige Weichenstellungen in der Gesellschaft gingen jedoch häufig mit öffentlichen Menschenansammlungen einher.

Die Geschichte der großen und kleinen Demonstrationen ist lang: Vor über 100 Jahren beispielsweise gingen Frauen in vielen europäischen Ländern auf die Straße, um für das aktive und passive Wahlrecht einzutreten. Ihr öffentliches Beharren hatte Erfolg.

Verheißung von Zukunft und Hoffnung

Wenn ein Anliegen aufwühlt, wenn es um die eigene und die Zukunft der Zukünftigen geht, dann lassen sich auch Menschen bewegen, öffentlich für etwas Gesicht zu zeigen, die sonst eher zurückhaltend sind. In der Bibel lesen wir, dass sowohl Männer als auch Frauen öffentlich mit Jesus durch die Straße gingen. Sie zeigten ihr Gesicht, weil sie sich von seiner Botschaft angesprochen fühlten: der Verheißung von Zukunft und Hoffnung für alle Menschen – ohne Unterschied. Manche waren davon im Innersten bewegt, sodass sie in Bewegung kamen.

Bis heute ist der Traum von einer friedlichen Menschheitsgemeinschaft, in der ein gleichberechtigtes und gutes Leben für alle möglich ist, nicht verwirklicht. Und gleichzeitig scheint die Zeit zur Umsetzung dieses Traums drängender als je zuvor zu sein, weil sonst ein Alptraum an Hitzeperioden, Dürre, Hungerkatastrophen und Kriegen droht.

Am Freitag, 23. September, richten Jugendliche in aller Welt Demonstrationen für die Zukunft der Menschheit aus. In den großen Metropolen der Erde und im kleinen Neustadt. Ihr Anliegen? Eine lebenswerte Zukunft. Diese Aufgabe braucht die Unterstützung aller Generationen. Waren Sie schon mal auf einer Demo?

Monika Kreiner, 47, Referentin für Frauenseelsorge im Bistum Speyer