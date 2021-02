Ich schüttle den Kopf. „Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“ – so heißt das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche, die am Aschermittwoch beginnt. Von wegen Spielraum!

Ich schüttele den Kopf. „Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“ – so heißt das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche, die am Aschermittwoch beginnt. Von wegen Spielraum! Seit Monaten werden mir Spielräume genommen.

Sich mit mehreren Menschen verabreden? Einfach so eine Jeans kaufen? Ein Konzert besuchen? Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Besuche sage ich ab, kirchliche Gruppen treffen sich schon lange nicht mehr analog. Der Großteil meines beruflichen Lebens spielt sich gerade auf 16 Quadratmetern, genauer gesagt in meinem Arbeitszimmer ab. Von wegen Spielraum!

„Abenteuer“ Supermarkt

Neulich war ich einkaufen. Ich schlenderte mit dem Einkaufswagen die Regale entlang, bewunderte die unterschiedlich großen Senftuben, ließ das Meer an Rotweinflaschen auf mich wirken und war entzückt, als ich den geräucherten Fisch riechen durfte. Eine der wenigen Abwechslungen in dieser Woche! Verrückt, oder?

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich finde die aktuellen Einschränkungen unterm Strich notwendig. Weil aber nur noch wenige Spielräume vorhanden und bei vielen Menschen (Existenz-)Ängste entstanden sind, irritiert mich das Fasten-Motto erst recht. Und so frage ich mich: Kann es sein, dass es darum gehen soll, die – wenn auch begrenzten – Spielräume intensiver zu nutzen? Kann es sein, dass es nicht um Quantität, sondern um Tiefe geht? Um bewussteres Gestalten und Erleben?

Brief erfährt Renaissance

Der Bildschirm in meinem Arbeitszimmer gehört mittlerweile zu den wichtigsten Gegenständen, um Kontakte zu halten, besonders bei Video-Konferenzen. Zugegeben, manche innerlichen Blockaden diesem Medium gegenüber musste ich dafür überwinden. Mir fällt aber auf: Gerade diese räumliche Distanz kann auch Nähe schaffen. So erlebe ich, dass der eine oder andere Jugendliche bei virtuellen Konfirmationsstunden mehr von sich preisgibt, als es vermutlich vorher der Fall gewesen wäre.

Und der wöchentliche Sonntagsbrief im Lockdown meiner Kollegin ist sehr beliebt. Er liegt in der Kirche und in Altersheimen aus. Mir kam zu Ohren, dass manch einer ihn mehrmals kopiert und bei Angehörigen und Bekannten einwirft. Der Brief erfährt eine Renaissance. Ich möchte es mir in den nächsten sieben Wochen vornehmen, einige handgeschriebene Zeilen aufs Papier zu bringen und diese in den Briefkasten einzuwerfen. Wie in alten Zeiten!

Der Autor

Oliver Beckmann, protestantischer Pfarrer der Stiftskirchengemeinde