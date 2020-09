Ich mag Sonnenblumen – Sie auch? In unserem Garten haben sie sich in diesem Jahr breitgemacht, obwohl wir keine Einzige gesät haben. Sie sind aufgegangen, ohne unser Zutun, aus den Kernen des vergangenen Jahres, die auf den Boden gefallen waren. Und auch dieses Jahr blühen sie in unterschiedlichen Größen, Farben, gefüllt und ungefüllt – zur Freude der ganzen Nachbarschaft – und sind nach wie vor ein Hingucker.

Eine Sonnenblume aber hat mich durch diesen Corona-Sommer besonders begleitet, und sie ist für mich zu einem Sinnbild geworden, das ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Diese Blume wuchs, wie alle anderen, in dem Beet heran, und eines Tages brach sie durch den Wind ab. Sie war noch gar nicht groß. Eigentlich wollte ich diese kaputte Pflanze aus dem Beet reißen, denn der Stengel hatte fast keine Verbindung mehr zum unteren Teil mit den Wurzeln. Ich weiß nicht, warum wir es nicht getan haben, aber wir wollten wohl schauen, was denn mit der Blume passieren würde.

Unverwüstlich, kann man meinen

Hat sie es geschafft? Ja, die winzige Restverbindung zum Stengel hat ihr genügt, um weiterwachsen zu können und einen neuen Trieb oder Stengel zu bilden, an dem sich im Sommer viele Blüten bildeten, die übrigens immer noch blühen.

Unverwüstlich, kann man meinen – aber für mich sagt diese Blume noch viel mehr aus. Sie hat mir tatsächlich gezeigt, dass ein Abbruch eine neue Chance bedeuten kann. Die Blume hat sie genutzt und hat einen eigenen Weg zum Überleben gefunden. Diese Blume ist für mich eine gute Botschaft geworden, die mich in diesen Zeiten beeindruckt hat und mir Mut macht. Denn Abbrüche und neue Umgangsformen, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten haben wir alle zur Genüge durch das Covid-19-Virus erfahren – und müssen auch in diesen Zeiten weiter damit umgehen.

Aber es gibt Erfahrungen, die hätte ich ohne diese Einschränkungen nicht gemacht. Und sie verdeutlichen mir, dass ich auch manchmal bereit sein muss, um die Ecke zu denken. Altes sein zu lassen und anderem Raum zum Wachsen zu geben.

Können Hoffnung haben

Jetzt ist überall Erntezeit, die Winzer und Obstbauern holen die Früchte ein. Die Sonnenblumen sind für die Vögel da, damit sie gut genährt durch den Winter kommen – und sicher werden auch manche Kerne wieder auf mein Beet fallen für das nächste Jahr.

Welchen Gedanken, welche Haltung nehmen Sie aus dieser Zeit mit in den Winter? Was retten wir über die Zeit und lassen es als neue Möglichkeit weiterwachsen? Keine Verschwörungstheorien, keine Schuldzuweisungen an Politiker und Virologen, keine Verharmlosungen, die uns suggerieren, so etwas geht vorbei.

Wir können Hoffnung haben, dass wir es gemeinsam schaffen werden, wenn wir verantwortlich miteinander umgehen. Dass diese Pandemie ein neues Bewusstsein in unserer Gesellschaft schafft, das auf guten Boden fällt und weiterwächst, trotz der Widrigkeiten, die wir erfahren.

Die Autorin