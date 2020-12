Warum ein bisschen „heile Welt“ jetzt schön wäre, und das nicht nur wegen Corona.

Manchmal frage ich mich, worin das Besondere an Weihnachten liegt. Wenn man die einschlägigen Weihnachtsfilme im Fernsehen sieht, dann könnte es mit der Sehnsucht nach einer heilen Kinderwelt zusammenhängen. Oder mit dem kindlichen Wunderglauben, der ein wenig Glück in die kalte Erwachsenenwelt zaubert. Ein bisschen „heile Welt“ wäre jedenfalls keine schlechte Sache. Angesichts der Kriege, Umweltkatastrophen und Verbrechen kommt ein neugeborenes Kind im Stall gerade recht. Das war bereits von 2000 Jahren so und wird sicherlich noch Generationen nach uns nicht anders sein.

Die Botschaft von Weihnachten könnte lauten, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Darin liegt Hoffnung und Freude. Das größte Geschenk ist es doch, in große, dankbar leuchtende Kinderaugen unter dem Christbaum zu schauen. Aber damit nicht genug. Weihnachten ist auch ein Anspruch an uns Erwachsene, die Welt dort ein bisschen besser zu machen, wo sie Kindern nicht gerecht wird.

Vor eigener Tür kehren

Leider müssen wir als katholische Kirche vor unserer eigenen Tür kehren: Ausgerechnet bei denen, welche die Weihnachtsbotschaft glaubwürdig verkünden sollten, sind jetzt wieder skandalöse Verbrechen bekannt geworden. Als Mitarbeiter der Kirche schäme ich mich. Ich bin fassungslos. Das schöne Weihnachtsbild hat einen großen, hässlichen Riss bekommen, den man nicht einfach kitten kann. Diese Wunde muss ein offen sichtbares Mahnmal sein, damit sich diese Verbrechen nicht wiederholen. Nicht in der Kirche und auch nicht in Münster, Klagenfurt oder sonst wo auf dieser Welt.

Dieses Jahr ist für mich ein „Trotzdem-Weihnachten“: Hoffnung auf ein bisschen Glück trotz Corona und trotz Missbrauchsskandal. Sie kennen sicher auch Ihr ganz persönliches Trotzdem. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!

