Morgen ist Halloween. Und übermorgen Allerheiligen. Hat das etwa was miteinander zu tun? Ja, das hat es tatsächlich. Das Wort Halloween leitet sich aus der englischen Bezeichnung All Hallows Eve, dem Vorabend von Allerheiligen, ab.

Interessant ist, dass sich Halloween in den letzten Jahren auch bei uns immer größerer Beliebtheit erfreut. Allerheiligen hingegen ist für viele ein eher sperriger Feiertag. Nur in katholisch geprägten Bundesländern ist er ein gesetzlicher Feiertag. Und er ist ja auch ein stiller Feiertag – laute Musik und Feste sind verboten. Ganz im Gegensatz zu Halloween – jedenfalls in Vor-Corona-Zeiten gab es unzählige Halloween-Partys und Scharen von Kindern zogen verkleidet von Haus zu Haus.

Erst laut, dann still?

Ist das denn ein Widerspruch? Erst ausgelassen feiern und spuken, um dann zur Ruhe zu kommen und still zu werden? In meinen Augen nicht! Vielmehr ist es ein Lebensprinzip. Leben und Tod sind eng miteinander verwoben, das eine braucht das andere. Und so gedenken wir Anfang November der Verstorbenen. Das wiederum hat etwas sehr Lebendiges.

Denke ich zum Beispiel an die heilige Elisabeth, die Patronin der Caritas, frage ich mich, wie ihr Wirken mir heute Vorbild sein kann. Vereinfacht zusammengefasst lässt sich Elisabeth von Thüringen als starke Frau und Fürstin beschreiben, die aneckte und mit Konventionen brach. Sie ging bedingungslos auf die Armen zu, unterstützte sie mit Kleidung und Nahrung, baute ein Hospital und pflegte dort persönlich die Kranken und Bedürftigen. Eine sanfte Heilige? Vielleicht auch, aber vor allem eine Unbequeme. Eine Radikale der Nächstenliebe.

Auch radikal

Elisabeths Leben ist eine Einladung: Wirke mit, bringe Dich mit Deinen Talenten ein, um zu erreichen, dass es Menschen in Not besser geht. Im Caritas-Zentrum versuchen wir Tag für Tag dieser Einladung zu folgen und unserem Motto – Not sehen und handeln – gerecht zu werden.

Der Autor