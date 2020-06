Wie die Corona-Krise den Glauben verändert hat, allerdings nicht jenen an Gott.

Neulich habe ich einen schönen Witz gehört: George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben und stehen vor Gott. Gott fragt Bush: „Woran glaubst du?“ Bush: „Ich glaube an den freien Handel, ein starkes Amerika, die Nation.“ Gott ist beeindruckt: „Komm zu meiner Rechten.“ Gott wendet sich an Obama: „An was glaubst du?“ Obama: „Ich glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen, an den Weltfrieden.“ Gott ist sehr beeindruckt und sagt: „Setz dich zu meiner Linken.“ Dann fragt er Trump: „Was glaubst du?“ Trump: „Ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl.“

Der Witz ist zwar nicht neu, bringt mich aber immer noch zum Lachen. Die Pointe liegt dabei nicht nur in der Überheblichkeit, die aus der Antwort Trumps spricht. Es liegt auch ein gewisser Wortwitz darin, dass hier mit der unterschiedlichen Bedeutung von „glauben“ gespielt wird.

Corona-Krise liefert Anstoß

Ich glaube, dass uns die Corona-Krise einen Anstoß geben kann, darüber nachzudenken, woran oder was wir glauben. Wer an funktionierende Lieferketten bei Klopapier geglaubt hatte, sah sich auf einmal bitter enttäuscht. Andere wiederum haben den Glauben an die Menschheit verloren, weil sie nicht verstehen konnten, dass Menschen Klopapier hamstern.

Aber das war ja nur anfangs ein Problem. Je länger die Einschränkungen dauerten, desto mehr haben wir gespürt, wo die wirklichen Konfliktlinien verlaufen: im eigenen Leben, in der Partnerschaft, in der Familie, im Betrieb, in der Gesellschaft. In diesem Prozess hat sich dann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lassen. Und einiges ist in dieser Zeit zum Vorschein gekommen, was wir vorher so nicht für möglich gehalten haben: mehr Menschlichkeit und Respekt in Warteschlangen, Kreativität in der Nachbarschaftshilfe, Zeit zum spielen, lesen, lachen ...

Das hat meinen Glauben verändert. Vielleicht nicht so sehr den Glauben an Gott, aber den Glauben an die Menschen. Und das ist ja auch wohl in seinem Sinne.

