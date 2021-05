„Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ Dies ist ein Wort aus der Bibel, welches mir Trost, Kraft, Mut und Hoffnung gibt.

In der Bibel finden wir viele Trostworte, -sätze und -bilder. Wir Menschen brauchen Trostworte. Ohne sie wäre es doch manchmal zum Verzweifeln.

Dann wäre ich ganz alleine mit meinem Schmerz, meinem Kummer und meiner Trauer. Mit meiner Einsamkeit und Verzweiflung. Ich hätte wenig, auf das ich setzen könnte. Am Ende sogar vielleicht nur mich selbst. Und in solchen Situationen spricht Gott mich an. Er sagt mir, dass ich keine Angst haben brauche. Denn er selbst ist ja bei mir und bleibt bei mir. Ganz egal, wohin ich auch gehe. Ich kann immer darauf vertrauen, egal wie aussichtslos, egal wie traurig ich gerade sein mag. Gott ist bei mir.

Mit der Trauer leben

Ich weiß, für viele Menschen ist die Situation seit vergangenem Jahr nicht leicht. Ich weiß, dass auch bei uns Menschen an diesem Virus oder an anderen Krankheiten gestorben sind. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in der Trauer und mit der Trauer zu leben.

Auch ich hoffe und warte auf bessere Zeiten. Auf Zeiten, in denen wir gemeinsam in Gruppen wieder zusammen sein können, mit unseren Freunden und Familien.

Natur als Trost

Was mir jetzt Trost und Zuversicht gibt, ist einmal das Wort Gottes, aber auch, wenn ich in diesen Tagen mit meinem Hund eine Runde drehe. Denn da begegnet mir die ganze Natur als Trostbild. Überall fängt es an zu blühen. Die Vögel zwitschern. Die Sonne geht auf und strahlt den Pfälzerwald an.

Und auch da merke ich, dass ich nicht alleine bin. Sondern, dass ich getragen werde. Das Aufleben der Natur macht mir bewusst, dass es doch immer weitergeht. Dass ich nicht gefangen bleiben muss in meiner Traurigkeit. Auch ich darf – wie die Natur – aufatmen, mich wieder entfalten und mich freuen. Trotz aller schlimmen Ereignisse, die ich jeden Tag im Fernsehen in den Nachrichten sehe oder hautnah miterleben muss. Ich kann stark und mutig sein. Ich muss keine Angst haben und muss nicht verzweifeln. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott bei mir ist, wohin ich auch gehe!

Eines ist für jeden gleich

Vielleicht haben Sie ja auch so ein Trostwort, -satz, -lied? Falls nicht, möchte ich Sie ermutigen, sich eins zu suchen. Etwas, was ihnen Mut und Kraft gibt, wenn es schwierig wird. Dies kann ein Wort aus der Bibel oder auch ein Lied sein. Vielleicht ist es ein Gebet, ein Psalm?

Für jeden von uns ist es sicher etwas anderes. Doch eines ist für jeden von uns gleich: Wir dürfen alle auf Gottes Zuspruch „Ich der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst“ vertrauen.

Die Autorin

Hildrun Groß, Pfarrerin in der protestantischen Kirchengemeinde Haßloch