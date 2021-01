An meinem Oberarm befinden sich zwei Narben. Kaum zu sehen, aber sie gehören zu den Erkennungszeichen einer erfolgreichen Impfkampagne zur Ausrottung einer Krankheit. Es sind die Narben der Pockenimpfung. Damals – bis zirka 1976 – kamen Ärzte und Krankenschwestern zu uns in die Schule, um uns Schüler zu impfen. Wir waren etwa elf bis zwölf Jahre alt. Wer eine Vorerkrankung hatte, wurde nicht geimpft oder es wurde ein abgeschwächtes Serum verabreicht. Alle Kinder brachten ihren gelben Impfausweis mit. Außerdem freuten wir uns über ein paar unterrichtsfreie Stunden.

Ganz anders denken heute unsere Kinder und Jugendlichen. Viele Schüler verfolgen zu Hause ihren Unterricht und würden liebend gerne wieder in die Schule gehen, allein um ihre Freunde und Freundinnen wiederzusehen.

Menschen guten Willens gefragt

Vielleicht erklärt sich aus dieser Erfahrung der Pockenimpfung, dass es ältere Menschen in der Regel kaum erwarten können, bis sie an die Reihe kommen. Leider sind nicht alle in der Lage, sich anzumelden. Die Hotline ist überlastet, und mit dem Gebrauch des Internets, um eine Onlineanmeldung auszufüllen, ist nicht jeder der über 80-Jährigen vertraut. Da heißt es warten, bis ihnen ein Familienmitglied oder eine Person des Vertrauens weiterhilft.

„Einer trage des anderen Last – so werden wir das Gesetz Christi erfüllen“, (Galater 6, 2) das ist ein Vers aus dem Neuen Testament. Daran muss ich dieser Tage oft denken. Wenn wir alle etwas beitragen, dann werden wir es zusammen schaffen. Für diese Corona-Zeit sind alle Menschen guten Willens gefragt, einander zu unterstützen, auch wenn es sich nur um die Anmeldung zur Impfung dreht.

Ziel: ohne Angst und Abstand

Die Menschheit hat es schon mehrmals mit vereinten Kräften geschafft, eine Krankheit in ihre Schranken zu weisen. Die Ziele sind Bewegungsfreiheit und Begegnung ohne Angst und Abstand. Jeder Mensch hat schon Pläne oder einen Traum, wie das danach aussehen kann, was er oder sie im Anschluss an diese Einschränkungen vorhat. Eine sehr schöne Idee fand ich in einer Mitteilung im Internet: „Die erste Reise, die ich nach diesem Lockdown machen werde“, so schreibt eine Frau, „ist die zu allen Freunden und Bekannten, um sie endlich wieder zu umarmen.“

