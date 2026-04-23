Ein Splitter vom Kreuz als Zeichen: Der Wettersegen trägt Hoffnung über Weinberge und Felder – und mahnt zur Achtsamkeit.

Wenn dunkle Wolkenfronten über der Haardt aufziehen, greifen wir heute ganz intuitiv zum Smartphone. Doch lange bevor es Wetter-Apps und Radarbilder gab, bedeuteten Blitz, Hagel oder Dürre für die Menschen eine existenzielle Bedrohung. In dieser tiefen Verbundenheit mit den Naturgewalten wurzelt eine faszinierende Tradition, die gerade jetzt wieder in der katholischen Kirche beginnt: der Wettersegen.

Seinen feierlichen Auftakt nimmt dieser Brauch alljährlich am 25. April, dem Markustag. Der heilige Markus, oft mit einem Löwen dargestellt, ist in der bäuerlichen Welt so etwas wie der „Schutzpatron der Halme“. Dass dieser Termin so wichtig ist, ist kein Zufall, sondern ein charmantes Erbe der Geschichte. Schon im antiken Rom feierte man an diesem Tag die „Robigalia“, um die Felder vor Getreidepilzen zu schützen. Später wurde aus dem heidnischen Bittgang eine christliche Prozession. Es ging darum, den Glauben buchstäblich hinaus in die Welt und auf die Felder zu tragen – weg vom stillen Kämmerlein, hinein in den Alltag.

Ein besonderes Werkzeug dabei ist der „Kreuzpartikel“: ein winziger Holzsplitter, der vom Kreuz Jesu stammt. Er wird als Zeichen der Hoffnung über die Weinberge und Felder gehoben. Für moderne Betrachter mag das wie „Wetterzauber“ wirken, doch dahinter steckt eine zeitlose Erkenntnis: die Einsicht in unsere eigene Unzulänglichkeit. Wir merken gerade heute, dass wir die Natur trotz aller Technik nicht allein beherrschen.

Gerade bei uns in der Pfalz, wo der Rhythmus der Reben und Acker unseren Lebensstil prägt, bekommt dieser Brauch einen ganz modernen Klang. Wenn wir durch die Felder ziehen, wird spürbar: Unser „Garten Eden“ ist kostbar, aber zerbrechlich. In Zeiten des Klimawandels ist der Wettersegen, der uns bis Mitte September begleitet, mehr als nur ein Ritual. Er ist ein Weckruf zur Verantwortung. Wer um Schutz für die Natur bittet, muss auch selbst zu ihrem Schutz beitragen. So bleibt die alte Bitte um „gedeihliches Wetter“ ein Auftrag an uns alle, die Schönheit unserer Pfälzer Heimat und unsere Lebensgrundlagen achtsam zu bewahren.

Termin

Markusprozession und Wettersegen: Samstag, 25. April, 17 Uhr ab Parkplatz Sensetal zur Michaelskapelle in Deidesheim.



Der Autor

Matthias Schmitt ist leitender Pfarrer der Pfarrei Heiliger Michael Deidesheim und Pfarrei Heilige Klara von Assisi Haßloch.