Es gibt Gedanken, die vergisst du ein Leben lang nicht. So ich einen aus dem Unterricht in der 12. Klasse zum Thema Freiheit. Ergebnis: Freiheit und Verantwortung gehören untrennbar zusammen. Wenn Freiheit heißt: Ich kann machen, sagen und denken, was ich will, ohne zu bedenken, welche Folgen das für andere hat oder gar für eine Gesellschaft, dann kann das für diese zu einer großen Herausforderung werden. Gerade hörte ich im Radio von einem Erzieher, dem Kindesmissbrauch vorgeworfen worden war, was sich als falsch herausstellte. Dennoch bekam er zahlreiche Hassmails bis hin zu Morddrohungen.

Meine Meinung teilen?

Ich denke da, was Freiheit und Verantwortung betrifft, derzeit besonders an den Bereich der Medien. Mich interessiert da immer mehr die Person der Moderatorin, des Moderators einer Sendung in Radio oder Fernsehen oder auch der Redakteure einer Zeitung. Sie dürfen, sollen und können eine eigene Meinung haben und sie sagen dürfen, aber manchmal frage ich mich: Kann diese im Interesse einer umfassenden Darstellung eines Sachverhaltes auch zurücktreten oder hindert sie sogar eine solche Darstellung? Versucht der Moderator/die Moderatorin gar, ihre Meinung durchzudrücken, und auf die Befragten einzuwirken mit der unausgesprochenen Mahnung: Du wirst doch jetzt bitte bald meine Meinung teilen? Und werden dann womöglich immer aggressiver, wenn das nicht geschieht. Manchmal beobachte ich, wie man mit Leserbriefen umgeht: Was wird gekürzt, gestrichen, welche Überschrift wird gewählt? Und: Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen sehr gerne Negatives lesen und hören, um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern.

Es gibt Gott sei Dank derzeit auch sehr viel Positives, über das sich zu berichten lohnt. Und das vielleicht zur Nachahmung lohnt. Ich bin dankbar für jede Nachricht auch darüber. So dass man sich nicht am Ende einer Sendung oder einer Zeitungslektüre fragt: In welcher Welt lebe ich da eigentlich? Außer mir und dem Moderator/Redakteur niemand Gutes …?

Ja, Freiheit und Verantwortung gehören eng zusammen. Für mich eigentlich eine Entfaltung des Gebots christlicher Selbst- und Nächstenliebe. Und was wird das erst, wenn sich Menschen gemeinsam auch noch einer übergeordneten Instanz, sprich Gott, verantwortlich wissen? Das wäre noch auszudenken.

