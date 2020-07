„Es gibt nichts Neues unter der Sonne!“ So lautet ein Satz aus dem Alten Testament und besagt damit, dass die wesentlichen Probleme der Menschheit im Grunde immer gleich bleiben: Macht, Geldgier und Krieg mit dem oft dazugehörenden „über Leichen gehen“, was Menschen, Tiere, Pflanzen, also die ganze Schöpfung betrifft, Ungerechtigkeit, Krankheit und so weiter.

Die Psalmen der Bibel sind etwa 3000 Jahre alt und reden oft von diesen Dingen. Besonders tut dies der Psalm 53, den der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) unter der Überschrift „Unser Wille geschehe“ wie folgt übersetzt beziehungsweise übertragen hat:

Mein Gott, wie kommt es, dass dein Name so wenig genannt wird? Haben Dich die Menschen vergessen? Wie kann es sein, dass wir an Zahl immer weniger werden und an Wirkung von Tag zu Tag verlieren?

Kaum einer sagt: „Wir verlassen uns auf Gott!“ Wir handeln so, als ob es dich nicht gäbe. Von den Lippen der Menschen wirst du milde belächelt. Sie führen dich zwar auf der Zunge „Oh Gott! Oh Gott!“ Aber in ihrem Herzen hast Du keinen Platz.

Sie sagen „Mein Gott, mein Gott!“ und meinen ihren Bauch. Sie rufen „Oh Gott!“ und meinen die stürzenden Aktienkurse.

Wer redet dagegen? Wer kann da noch schweigend zusehen?

Sie machen sich die Erde untertan und verschmutzen die Meere. Sie vergiften die Welt. Sie setzen ihren Willen durch und bereichern sich an der Ohnmacht der kleinen Leute. Sie beten: „Unser Wille geschehe im Himmel und auf Erden.“

Mein Gott, von dir leben alle Menschen, ob wir es wollen oder nicht. Du willst das Leben für alle und nicht den Reichtum für Wenige, ob wir es glauben oder nicht.

So bitte ich Dich: Wende unsere Gedanken und binde sie wieder fest an dich, damit dein Wille geschehe und nicht unser Wille alles zerstört.

Also tatsächlich nichts Neues unter der Sonne, auch nicht dieses Sommers. Aber weiterhin Zeit, um in sich zu gehen und dabei in Gedanken auch weit über den Kirchturm hinaus!

Der Autor

Arnd Schnörr, Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Mußbach.