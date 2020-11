Wie kommen wir in diesem Jahr gut in den Advent? Auf das sonst Übliche können wir kaum zurückgreifen. Es fehlen Konzerte und gemeinsames Singen, unbekümmerte Begegnungen und vieles mehr. Diese Zeit wird eher dunkel sein.

In meiner Wahrnehmung wird sie noch dunkler, wenn ich Gegner der Corona-Regeln demonstrieren sehe – total ungeschützt und ohne Abstand. Wenn ich von einer „Querdenkerin“ höre, die an den Widerstand im Dritten Reich denkt und sich neben Sophie Scholl und ihren Widerstand gegen Hitler stellt. Oder von einer Elfjährigen, die sich mit Anne Frank vergleicht, weil sie jetzt ihren Geburtstag nicht feiern konnte. Das jüdische Mädchen musste sich vor den Nazis verstecken, es wurde dennoch verhaftet und ermordet. Wie soll man mit Menschen im Gespräch bleiben, die solche Vergleiche ziehen? Das Dunkel ist da, daran kommen wir nicht vorbei.

Ich habe mir vorgenommen: Bevor ich jetzt im Advent eine Kerze anzünde, möchte ich das Dunkel aushalten. Ich möchte an Menschen denken, die derzeit kein Licht sehen. Und an solche, mit denen ich nur schwer ins Gespräch komme. Nach einer guten Zeit erst werde ich die Kerze anzünden. Ich werde spüren: Das tut sich so leicht. Aber wirklich ins Licht zu finden, ist schwer. Wie könnte es gelingen? Aus meiner Glaubenshaltung schaue ich auf das Volk Israel. Wie ist es ihm in seiner oft dunklen Geschichte gelungen? Wie fand die Kirche aus Dunkelheiten ins Licht, wie Jesus selbst?

Erst mal ernüchternd

Am Anfang steht neben der nüchternen Erkenntnis der eigenen Ohnmacht das tiefe Vertrauen in Gott und seine Beziehung zu uns. Dabei ist die spürbare Erfahrung seiner Nähe eher selten. Oft muss seine Ferne ausgehalten werden. Aber Vertrauen traut ihm. Und davon geht Licht aus. Auch für uns heute.

Ähnliches dürfen wir von Mensch zu Mensch erleben. Das Vertrauen in den oder die andere trägt über Durststrecken und Dunkelheiten hinweg. Aus gemeinsamer Erfahrung baut sich Vertrauen auf. Es trägt weit.

Der Advent will uns im Dunkel abholen und ins Licht führen. Mit beidem will er uns vertraut machen. Ich hoffe, dass uns in diesen Wochen hin und wieder ein Licht aufgeht.

Der Autor