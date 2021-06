Eine Gesellschaft aus Menschen, die alle unterschiedlich sind, kann unglaubliche Kräfte freisetzen. Auch wenn das nicht immer konfliktfrei abläuft.

Jetzt zeigt sich die Natur um uns herum in all ihren bunten Farben. Auch die Wingerte sind wieder grün. Obwohl das Wetter dem Wonnemonat Mai in diesem Jahr nicht wirklich Ehre machte, und es sich von den Temperaturen her eher winterlich anfühlte, der Blick aus dem Fenster hat es mir immer wieder deutlich gemacht, dass es überall grünt und blüht.

Ich finde es faszinierend, wie bunt und vielfältig unsere Welt ist, wie viele Arten Pflanzen und Tiere es gibt und welche unterschiedlichen Landschaften uns umgeben, jede schön auf ihre eigene Art. Und mitten drin wir Menschen, die wir genau diese bunte Vielfalt der Welt widerspiegeln mit unserem Aussehen, unserer Art und all den verschiedenen Sprachen und Gebräuchen. Das ist doch wunderbar und immer wieder aufs Neue spannend!

Alles andere wäre langweilig

Wie langweilig wäre es doch, wenn wir alle gleich wären, gleich aussehen würden, dieselben Vorlieben hätten und die gleichen Macken. Zum Glück sind auch wir Menschen sehr unterschiedlich. Wir leben in unterschiedlichen Zusammenhängen und bringen alle ganz verschiedene Erfahrungen mit. Und was das Tollste ist, wir alle haben ganz unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten.

Da gibt es diejenigen, die gut singen können, und diejenigen, die perfekt organisieren, da sind die, die sich klar und deutlich ausdrücken können, und da sind die mit den zupackenden Händen und die mit den praktischen Ideen. Andere haben die Fähigkeit zu motivieren, wieder andere können gut erklären. Da gibt es Koch- und Backexpertinnen und -experten und Finanzfachleute. Und es gibt Menschen, die künstlerisch begabt sind. Es gibt Leute, die können andere durch ihren Humor begeistern, wieder andere haben die Gabe zu trösten.

Konflikte inbegriffen

Manche können wunderbar zuhören, andere erzählen tolle Geschichten. Wie reich doch eine solche Gemeinschaft von Menschen ist, wenn sie es schafft, sich die Verschiedenheit zunutze zu machen!

Natürlich läuft dieses Zusammenspiel nicht immer harmonisch und konfliktfrei ab. Alle möglichen, mehr oder weniger berechtigten, Interessen sind schließlich auch noch mit im Spiel. Und leider verfolgen ja auch nicht alle Menschen immer nur gute Ziele. Wir alle verhalten uns manchmal auch unkooperativ oder unvernünftig. Ernsthafte und respektvolle Auseinandersetzungen gehören jedoch in jedem Fall dazu und bereichern eine Gemeinschaft. Denn daran wachsen wir und entwickeln uns weiter. Wir dürfen darauf vertrauen, dass in jedem und jeder Einzelnen von uns unglaubliche Kräfte schlummern, die geweckt werden wollen und die uns allen zum Segen werden können.

Die Autorin

Martina Horak-Werz, Pfarrerin in Gommersheim-Freisbach-Geinsheim, theologische Begleiterin der Frauenarbeit im Kirchenbezirk