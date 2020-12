Was die Corona-Pandemie an neuen Möglichkeiten im Advent und an Weihnachten bieten kann.

Trotzige Kinder können einen an den Rand der Verzweiflung bringen, niemand weiß das besser als Mütter und Väter von Kleinkindern oder pubertierenden Teenagern. Aber jeder weiß, Trotzphasen sind für die Entwicklung der Kinder wichtig, und es gibt kein allgemeines Rezept, wie in den Trotzphasen zu reagieren ist. Trotzigkeit hat viel Energie, und manchmal wundert man sich, wie lange eine solche Phase, ein Trotzanfall anhalten kann. Ja, und auch ich möchte manchmal zurück in diese Zeit, wo ich trotzig auf dem Boden aufstampfe und ausrufe, ich will nicht.

Trotzigkeit – eine Haltung, die jetzt im Advent, in dieser Corona-Zeit, in unterschiedlicher Weise eingenommen wird. Da gibt es Menschen, die „trotz des“ Virus nicht wahrhaben wollen, dass wir in einer Pandemie leben und viele Menschen von der Erkrankung mit Covid-19 bedroht sind.

Es muss sein

Es gibt Einschränkungen in unserem Alltag, die wir bisher so nicht kannten, und die trotzdem sein müssen. Es gibt einen Advent ohne Weihnachts- und Adventsmärkte – trotzdem ist jetzt Advent. Und trotz allem gibt es Vorbereitungen für Weihnachten, denn auch Weihnachten findet trotzdem statt. Trotzdem ... eine Haltung, die ich neu einübe, ohne die Trotzigkeit eines uneinsichtigen Kindes.

Im Advent gibt es viele Botschaften des Trotzdem, oder vielleicht könnten wir es wenden in ein Deswegen. Heute ist der Luziatag, der in Schweden eine besondere Tradition kennt. Es ist ein Lichtfest in der Dunkelheit und geprägt von der Erzählung über ein Mädchen, das trotzdem handelt. Luzia bringt Menschen, die sich verstecken, Lebensmittel. Weil sie aber in der Dunkelheit Licht braucht, setzt sie sich das Licht kurzerhand auf den Kopf, damit sie zwei Hände zum Tragen hat für die Dinge, die die Menschen zum Überleben brauchen.

Neue Möglichkeiten

Luzia, eine adventliche Botin der Trotzdem- oder Deswegen-Haltung. Vielleicht gelingt es uns ja auch trotz allem, unsere Lebenssituation nicht jammernd und klagend anzunehmen, sondern trotzdem neue Möglichkeiten zu schaffen.

Deswegen kommt Weihnachten ein ungeschütztes Kind zur Welt. Gott gibt trotzdem nicht auf, und er stampft auch nicht wie ein Rumpelstilzchen auf die Erde und will es anders. Gottes Botschaft an uns ist leise, unscheinbar und trotzdem sehbar, fühlbar und erfahrbar, wenn deswegen den Hirten die Botschaft zu gesprochen wird: Euch ist heute der Retter geboren. Ein Retter trotz unserer unheilvollen und geplagten Welt. Deswegen feiern wir in wenigen Tagen Weihnachten, trotzdem!

Die Autorin

Silke Kessler, Klinikseelsorgerin, Pfalzklinikum Klingenmünster