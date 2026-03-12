Rechtzeitig handeln und Dinge nicht auf die lange Bank schieben – das ist besonders wichtig, wenn es um Entscheidung für das Alter geht, findet Pfarrer Peter Nirmaier.

Beim Tag der sozialen Dienste am 1. März in Maikammer widmete sich eines der drei Themengespräche der Frage: Selbstbestimmt alt werden – welche Konsequenzen hat das für die eigene Lebensgestaltung? Mitarbeiter sozialer Dienste und Initiatoren neuer Wohnformen waren sich einig: Als älter werdender Mensch sollte man sich rechtzeitig mit den eigenen Vorstellungen und Wünschen für das Alter beschäftigen. Oft kommt die Einsicht zu spät – dann wird der Wohnungsumbau zur Hürde, es ist kein Heimplatz frei und anderes.

Rechtzeitig – das Wort ist mir in Erinnerung geblieben, wohl auch, weil es mich vom Alter her betrifft. Wir alle haben viel um die Ohren und viele Möglichkeiten, dem, was dran wäre, aus dem Weg zu gehen. Selbst Fastenvorsätze können dazu dienen, das eigentlich Wichtige zu verschieben. Ich tue zwar etwas – aber ist es das, was jetzt nötig ist, um die richtigen Weichen zu stellen?

Sich Zeit für wichtige Menschen nehmen

Zu den Weichen gehören Entscheidungen wie: rechtzeitig medizinische Vorsorge in Anspruch nehmen, sich rechtzeitig um die Wohnung im Alter kümmern, sich rechtzeitig mit Menschen versöhnen, sich rechtzeitig von einer schädlichen Angewohnheit trennen, sich rechtzeitig mehr Zeit für Nahestehende nehmen, bevor eine Beziehung leidet oder zerbricht – und sich rechtzeitig von Zuhause zu lösen.

Jesus betont die Bedeutung dessen, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und daraus abzuleiten: „Und am Morgen sagt ihr: Heute kommt schlechtes Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübt sich ein. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht beurteilen“ (Matthäus 19,3). Wer die Zeichen nicht erkennt, versäumt es, rechtzeitig das Nötige zu tun.

Bewegend fand ich immer die Szene vor dem Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus schaut auf die Stadt und weint. Sie habe nicht rechtzeitig erkannt, was ihr zum Frieden dient. Mit fatalen Folgen. Das ist irgendwie aktuell. Ich wünsche uns, dass wir rechtzeitig erkennen, was dran ist – für uns als Einzelne, aber auch als Lebensgemeinschaft, als Ortsgemeinde oder Stadt, als Gesellschaft und als Kirche.

Der Autor

Peter Nirmaier ist katholischer Pfarrer in Maikammer.

