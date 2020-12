Der Wunsch nach Ruhe und Besinnung im Advent ist unerwartet wahr geworden.

Vor kurzem sagte mir ein Freund: „Eins, was ich in der Coronakrise gelernt habe, Ludger, ist, dass ich mich in Zukunft auf das Wesentliche konzentrieren werde. Auf die Beziehung mit den Menschen, die mir nahestehen.“ Ein wenig leidgetan hat mir, dass dies für ihn dazu geführt hat, sein ehrenamtliches politisches Engagement für unsere Stadt infrage zu stellen.

Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das nehme ich mir in jeder Adventszeit vor, weniger Hektik und mehr Zeit mit meiner Familie. Dieses Jahr ist dieser Wunsch wahr geworden, anders als ich dachte und mir wünschte. Die Corona Pandemie beschert uns eine Weihnachtszeit, in der unser hektisches Treiben zum Stillstand gekommen ist. Das Weihnachtsessen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde abgesagt. Geschäfte und Restaurants sind geschlossen.

Nähe fehlt mir

Wenn ich abends allein auf dem Marktplatz stehe und die tollen Janosch Fenster des Adventskalenders in den Rathausfenstern sehe, dann vermisse ich schon die Hektik und das Treiben auf unserem Weihnachtsmarkt, die Begegnung mit Menschen, das Glas Glühwein. Mir fehlt auch das Gewühle und die Nähe der Tüten tragenden Menschen in den Geschäften, die, wie ich, kurz vor knapp noch ein Geschenk suchen.

Dieses Jahr wird Heiligabend wirklich eine „stille und heilige Nacht“. Ich will sie als Chance sehen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit denen zusammen sein, auf die wir und die auf uns angewiesen sind. Eigentlich geht es an Weihnachten immer auch um Vergewisserung, dass diese Beziehungen intakt sind. Zum Glück gibt es Telefon, Skype, WhatsApp, mittlerweile auch Zoom und immer noch die wunderschönen Weihnachtskarten, um auch mit den Nächsten, die in diesem Jahr fernbleiben müssen, verbunden zu sein.

Unendliche Kraft

Maria, Josef und das Kind – das ist auch Konzentration auf das Wesentliche. Sie sind füreinander da. Die drei sind ein Sinnbild der Liebe. Weihnachten - drei einander in Liebe zugetan, Gott kommt zur Welt. Dafür steht Jesus. Und aus dieser Konzentration auf das Wesentliche entsteht eine unendliche Kraft. Gott will im Menschen wohnen von Geburt bis zum Grab, vom ersten Schrei bis zum letzten Atemzug, in Glück und Leid, in Erfolg und Scheitern. Er weckt Mut und Hoffnung, gerade in Zeiten in denen es so eng ist wie in der Futterkrippe im Stall von Bethlehem.

Es stimmt, wir können aus dieser Krise etwas lernen und gestärkt daraus hervorgehen. Gott macht uns Mut dazu. Er ist auf unserer Seite und öffnet uns die Augen für Menschen, die in dieser Zeit besondere Anteilnahme brauchen. Ich schaue auf Maria, Josef und das Kind in der Krippe und erkenne das Wesentliche.

Der Autor

Ludger Mandelbaum, Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Hambach