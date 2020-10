Ich bin froh, hier in Deutschland zu leben. Ich bin Freunden und Kollegen aus Argentinien oder Brasilien begegnet, die durch die Reisebeschränkungen seit Monaten hier bei uns festsitzen und nicht zurückfliegen können. In den Gesprächen höre ich immer wieder die Dankbarkeit für die Rücksicht und den gegenseitigen Schutz der Menschen in Deutschland.

Ich erfahre so aber auch aus erster Hand, wie es bei ihnen zu Hause in den Städten während der Corona-Krise aussieht. Und auch ich habe einige liebe Kollegen und Bekannte in Südamerika, die an Corona-Infektionen gestorben sind oder eine schwere Covid-19-Erkrankung nach einigen Wochen überwunden haben.

Für das gegenseitige Beschützen

Es ist erstaunlich, dass wir uns dieser Gründe für Dankbarkeit so wenig bewusst sind. Ja, wir dürfen stolz und dankbar sein für so viel Gemeinschaftssinn. Masken und das Abstandhalten sowie der Verzicht auf Feste mögen zwar nervig und unangenehm sein, aber es ist ein liebenswerter Dienst aneinander, den so viele fast selbstverständlich leisten.

Es zeigt sich in den Umfragen deutlich, dass die überwiegende Mehrheit für dieses gegenseitige Beschützen bereit ist. So eine Mehrheit darf wirklich sagen: „Wir sind das Volk!“ Umso armseliger zeigen sich diejenigen, die als kleine Minderheit lautstark auf Demonstrationen der Corona-Leugner behaupten, sie seien das Volk.

In einem Gottesdienst haben wir den Text des Liedes „Selig seid ihr“ gesprochen. In einer Strophe heißt es da: „Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt.“ Nach dem Gottesdienst mussten wir lachen, als mehrere Besucher gleichzeitig erzählten, dass sie die Assoziation hatten: „Selig seid ihr, wenn ihr Masken tragt.“ Danke, dass ich mit vielen auf einer Insel der Seligen leben darf.

