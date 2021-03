Laufen ist angesagt. In allen Formen: Spazieren gehen, joggen, walken, wandern; ob mit dem Rucksack auf dem Rücken, dem Schoppenglas in der Hand oder dem Hund an der Leine. Wie gut, dass wir so nahe an Wald und Wingert leben! Da gibt es steile Wege und flache, steinige, matschige, harte und auch den weichen Waldboden unter den Füßen.

Nun laufen wir schon seit über einem Jahr auf dem steinigen Weg durch die Pandemie. Viele haben dabei das Laufen für sich entdeckt, es gibt ja jetzt auch nicht mehr so viel sonst zu tun in der Freizeit. Und Laufen tut Körper und Seele gut. Dabei habe ich ein Ziel vor Augen. Und wenn es nur das ist, für kurze Zeit auszusteigen aus dem stressigen Alltag. Ich trainiere meine Ausdauer, ich lasse Ballast ab. Manchmal verlaufe ich mich auch. Doch Schritt für Schritt komme ich dem Ziel näher, sogar dann, wenn ich es aus den Augen verloren habe.

Immer wieder vor Entscheidungen

So ist jetzt auch das Ende der Pandemie in weite Ferne gerückt. Manchmal scheint es nur Irrwege und Sackgassen zu geben, immer wieder sind neue Entscheidungen nötig. Doch Schritt für Schritt wird es auch hier ein Ende geben. Was mir bleibt, ist die Sehnsucht vor Augen, einander wieder normal begegnen zu können. Schritt für Schritt. Was mir auch bleibt, ist die Dankbarkeit, dass es mir ja, relativ gesehen, hier gut geht. Und wenn ich den Blick wage auf die Person neben mir, die jetzt meine Unterstützung brauchen könnte, ist das auch Begegnung, die beiden Seiten guttut.

„Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens…“ (Hebr.12,1+2). So steht in der Bibel zum Laufen in schweren Zeiten. Das Ziel unseres Laufes ist ein liebevolles Miteinander. Die Reise nach Mallorca kommt dann im über-über-nächsten Schritt wieder.

