„Im Urlaub habe ich Zeit, in die Kirche zu gehen“, wie oft habe ich das schon gehört. Wie gut, dass es an vielen Urlaubsorten offene Kirchen gibt. Vielleicht lädt eine Fahrradkirche in der Umgebung zu einem Besuch ein. Unsere Pfalz besitzt eine schöne Auswahl an Kirchengebäuden.

Die Corona-Zeit hat dazu geführt, dass in manchen Dörfern die Kirchen auch außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet wurden, um in der ganzen Aufregung einen Platz für das Gebet anzubieten oder einfach einen Raum der Stille.

In den größeren Städten sind die Kirchen meistens geöffnet, manchmal laden sie auch an bestimmten Tagen zu Mittagsgebeten ein. Hauptsache, die Türen sind nicht verschlossen. Wie gut, dass es Menschen gibt, die in größeren Städten die Kirche hüten.

Erfrischung für Geist und Seele

So kann an heißen Tagen eine kühle Kirche erfrischend für Geist und Seele sein. Geht es auf der Straße noch laut zu, dann ändert sich das, wenn das Portal durchschritten wird. Automatisch senkt man die Stimme, und man spricht, als wäre jemand da. Staunend werden die hohen Decken betrachtet, die vielen Statuen der Heiligen und wertvolle Kunstwerke. Manchmal ist der Mensch auch allein im Raum.

Es ist ein Zeichen des Vertrauens, wenn die Türen geöffnet sind, auch wenn niemand aufpasst. Ja, es gibt die Geschichten, die nicht gut ausgehen, aber es gibt auch die anderen. Vielleicht nimmt man einfach in der Bank Platz, lässt den Blick schweifen oder genießt die Ruhe. Besonders in den hohen gotischen Gebäuden merkt man plötzlich, wie klein man ist. Vielleicht ahnt man die größere Macht, die wir Gott nennen. Oder das Erstaunen greift Raum, weil Generationen an diesen Gebäuden mit manchmal einfachen Mitteln bauten.

Kirchen sind Schutzräume

Die Kirchen strahlen eine Besonderheit aus, die wir in den Räumen des täglichen Lebens vergeblich suchen. Vor allem sind sie Ruheräume für unsere Seele. Vielleicht wandert der Blick in den Altarraum und sieht das Kreuz. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde und Gott und Mensch.

Kirchen sind immer Schutzräume, auch das Kirchenasyl hat seinen Ursprung in der Besonderheit, es sind Gottes Häuser. Für Menschen auf der Flucht oder in besonderen Notlagen, übrigens seit Alters her.

Ein Besuch lohnt sich

Wenn eine Kirche entwidmet und einem weltlichen Zweck zugeführt wird, sei es nun ein Museum oder Lampenladen wie in Edinburgh oder eine Gaststätte, dann fehlt etwas. Dann verliert das Gebäude seinen ursprünglichen Zweck. Man merkt es gleich, die Stimmen sind lauter, es gibt wenig Plätze, um sich auszuruhen. Es ist alles hektisch, und der Charakter des Hauses hat sich verändert. Das ist keine Kirche mehr, sondern nur noch ein altes Gebäude.

Wie gut, dass es Menschen gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, unsere Kirchen als Kirchen zu erhalten. Deshalb lohnt sich ein Besuch. Vielleicht nehmen Sie sich ja in den Wochen dieses Sommers die Zeit dazu.

Die Autorin