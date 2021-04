„Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ Immer wieder höre ich das. Schön, wenn Menschen das sagen, obwohl sie zuvor Schweres erlebt haben. Davor habe ich tiefe Ehrfurcht. In den vergangenen Monaten mündeten meine Geburtstagsgrüße – und sie tun es immer noch – häufig in den Satz: „Alles Gute, Gottes Segen, Hoffnung und Zuversicht!“ Manchmal frage ich mich: Hast du selbst eigentlich hinreichend Hoffnung und Zuversicht?

Vor ein paar Jahren hat mir eine Mitarbeiterin ein kleines Weihnachtsgeschenk überreicht: ein aus Holz geschnitztes Huhn, das gerade nach Futter pickt. Am Boden des Geschenktütchens waren Krümel von einem Weihnachtsplätzchen. Ihr Kommentar: „Das Huhn sucht in den Krümeln. Das tust du auch oft.“ Ich war irritiert. Eigentlich verband uns eine große Sympathie. Vielleicht habe ich aber gerade deshalb bald sagen können: Da ist etwas dran. Wer in den Krümeln sucht, schaut eher nach unten und verliert Perspektive und Hoffnung aus den Augen. Das Huhn hat mich aufmerken lassen. Weg vom Kleinkram des Alltags und auch von den großen Brocken im Leben. Hin zur Hoffnung und der Perspektive für das Ganze.

Hoffnung aus dem Glauben stirbt nicht

Ja, immer wieder will ich die Perspektive der Hoffnung einnehmen. Ich habe die Hoffnung, dass Menschen das Wesentliche erkennen und sich dafür einsetzen. Ich habe die Hoffnung, dass sie gut überlegen, wie sich das eigene Leben auf andere und anderes auswirkt, dass sie verzichten können, damit es in dieser Welt gerecht zugeht.

Ich habe die Hoffnung, dass die Großen der Welt die Kleinen im Blick haben und wissen, für wen sie da sind. Ich habe die Hoffnung, dass Menschen im Letzten den Tod durchschauen und wie er mit uns sein Spiel treibt, weil er Ängste schürt. An dieser Stelle kippt der Satz: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ – Die Hoffnung aus dem Glauben stirbt nicht. Sie lebt und wird leben. Das ist gerade das Wesentliche an ihr.

Wie ein Hühnerei Leben in sich trägt, das ausgebrütet werden und zur Welt kommen will, so ist es mit dem Osterglauben und der Hoffnung. Lassen wir uns nicht von Krümeln ablenken. Und auch nicht von großen Brocken. Ergreifen wir die Hoffnung. Und lassen wir uns von ihr ergreifen. Frohe Ostern!

