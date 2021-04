Alles fängt klein an. Der Mensch, das Glück, die Katastrophe. Anfangs kann man das Glimmen noch austreten, kann bei Aufmerksamkeit noch bremsen, kann den Streit noch beilegen. Einige Ziegel, beim Sturm zerbrochen – wenn man sie sofort repariert, bleibt das Haus behütet. Früh zum Zahnarzt, behältst du deine Zähne lange.

Doch in uns treibt schlechte Hoffnung ihr Unwesen. Der Sog zum Aufschub, die Lust am Schleifen-Lassen macht vieles erst schlimm. Wir ziehen uns ran, was wir abwehren wollen. Wir lassen die Gefahr schon ins Bedrohliche anwachsen, nur um noch eine Galgenfrist rauszuschlagen. Weil wir uns dem Unangenehmen nicht rechtzeitig stellen, bläht es sich zum Ernstfall auf – nicht erst in Pandemie-Zeiten. Und noch einen Tick weiter ist die Katastrophe schon über einem.

Auch ein Krieg beginnt im Kleinen. Am Anfang stehen die hochmütigen Gedanken. Daraus wachsen die furchtbaren Worte. Und dann greift man zur Waffe. Am Anfang einer Scheidung steht der unausgeräumte Verdacht. Der Anfang einer Pleite kommt auf den leisen Sohlen der ein, zwei vernachlässigten Zahlungsaufforderungen.

Wissen oft verdeckt von Angst

Wir hoffen immer, noch einmal davonzukommen. Das ist der Stoff, aus dem die Niederlagen sind. Wir zögern das Unvermeidliche hinaus. Erst dadurch wird es bitter wie Galle. Eben war noch Waffenstillstand möglich, jetzt nur noch totale Kapitulation. Eben hätte die Bitte um Verzeihung alles bereinigt, doch jetzt steht man vor Gericht.

Jesus rät: „Vertrage dich mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zu Gericht bist.“ Dahinter steckt die Einsicht, dass man mit dem anderen viel mehr Gemeinsames als Trennendes hat. Doch dieses Wissen ist oft verdeckt von Angst. Ich meine, der andere will mich bedrängen, einengen, schachmatt setzen. Gegen diese Furcht kann nur Vertrauen helfen, dass wir beide gut sind und schwierig, hilfsbereit und egoistisch.

Wenn ich um Entschuldigung bitte, dann könnte er doch nachgeben. Wenn ich um Aufschub bitte, könnte er noch einmal bereit sein. Trauen wir dem Nächsten doch so viel Verständnis zu wie uns selbst. Wage darum heute die Aussprache. Gestehe dein Unrecht. Liefere dich aus. Du wirst gerupft, aber nicht vernichtet. Du wirst aufatmen. Setz drauf.

Der Autor