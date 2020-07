Jedes Jahr, wenn ich an der Reihe bin, einen Artikel zu verfassen, schreibe ich über die aktuelle Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes. Mal fällt mir das leichter, mal ist das Thema sperriger. In diesem Jahr bekommt die Kampagne unbeabsichtigt eine neue Dynamik, und zwar wegen der Corona-Krise.

„Sei gut, Mensch!“, so lautet der Titel. Im Vordergrund stehen die Menschen, die anderen Gutes tun und somit zum Erhalt der Gesellschaft beitragen. In den vergangenen Jahren haben diese Menschen oft das Etikett Gutmensch verpasst bekommen. Der Begriff wird aber meist abwertend oder spöttisch verwendet, der Gutmensch wird unter anderem als naiv, realitätsfremd und moralisierend bezeichnet. 2015 wurde der Begriff sogar zum Unwort des Jahres gewählt.

Ehrenamtliche packen Probleme an

Wenn ich an die vielen Ehrenamtlichen denke, die mir in meiner Arbeit begegnen, kann ich die Definition nicht nachvollziehen. Mir begegnen Menschen, die solidarisch handeln und sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Sie nehmen Probleme wahr und packen sie an. Genauso wie es jetzt in der Corona-Krise der Fall war.

So gibt es Einkaufshelden und Nachbarschaftshilfen, Näherinnen von Alltagsmasken, Freiwillige in den Testcentern, Fieberambulanzen und Notkrankenhäusern oder Menschen, die am Telefon Nöten und Ängsten anderer zuhören, Jugendliche, die ein Ferienprogramm organisieren oder Musiker, die vor Seniorenheimen spielen – die Liste an guten Taten lässt sich noch mühelos erweitern. Menschen jeden Alters setzen ein Zeichen und geben eine Antwort, wie wir zusammenleben wollen. Jeder Beitrag ist wichtig, ganz egal, ob man sich in einem langjährigen oder zeitlich befristeten Projekt oder nur bei einer einzelnen Aktion engagiert.

„Zusammenhalt bewahren“

Nicht zu vergessen sind die Hauptamtlichen, die während der Schließzeiten der verschiedenen Einrichtungen Wege gefunden haben, Menschen in Not weiterhin zu helfen. Gutes Leben für alle ist nur möglich, wenn der Zusammenhalt bewahrt wird und Menschen füreinander einstehen.

Unsere Gesellschaft braucht mutige Menschen. Wir alle stehen in der Verantwortung für ein soziales Miteinander. So gesehen, machen mir die vergangenen Wochen auch Mut. Denn es gibt viele gute Menschen.

