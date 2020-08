Unorthodoxe Gedanken zur heiligen Familie.

Am Samstag ist im Saarland ein Feiertag: Maria Himmelfahrt. Für einen Schüler, der aus der Pfalz stammte und im Saarland zur Schule ging, war das ein toller Tag. Auch wenn ich als Protestant mit dem Inhalt des Feiertags und mit der starken Betonung der Maria wenig anfangen konnte. Das ist auch bis heute so geblieben.

Was ich aber im Laufe der Zeit festgestellt habe: Auch für die Protestanten haben Maria und die heilige Familie eine große Bedeutung, wenn auch eher unterschwellig. Durch Kunst und Volksglaube sind sie zum Vorbild der idealen, um nicht zu sagen der einzig statthaften Familie geworden. Dass es auch dort nicht immer harmonisch zuging, will ich einmal zur Seite lassen. Was mich viel mehr stört: Alle anderen Familienaufstellungen wurden damit fast unmöglich.

„Ich freue mich darauf“

Die Hochzeit, auf die ich mich lange gefreut habe und die ich morgen vornehmen darf, wäre damit nicht machbar. Bis vor wenigen Jahrzehnten hätte sie noch juristische Konsequenzen gehabt, und bis vor wenigen Jahren hätte ich sie nicht durchführen dürfen. Ich werde nämlich zwei Männer trauen. Und noch einmal: Ich freue mich darauf! Ich gebe dieser Beziehung genauso viele Chancen wie einer zwischen Mann und Frau.

Denn es kommt – ich hoffe auch in Gottes Augen – nicht auf das Geschlecht an. Es kommt darauf an, dass tiefe, dauerhafte Liebe mit im Spiel ist. Es kommt darauf an, dass sich einer für den anderen oder auch eine für die andere verantwortlich fühlt. Und es kommt darauf an, dass das Paar bereit ist, auch Gott mit in die Beziehung hineinzunehmen. Denn im Gegensatz zu uns, kann er Beständigkeit in der Liebe und damit der Partnerschaft verleihen.

Was Maria dazu gesagt hätte? Am Ende hat sie sich für die Liebe zu ihrem unangepassten und schwierigen Sohn entschieden. Am Ende hat sie ihn auf seinem schweren Weg begleitet und war bei ihm bis zum Ende. Warum sollte sie also etwas gegen eine Liebe haben, die alle Wege mitgeht?

Der Autor