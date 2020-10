„Blau ist das neue Grün“, „Du hast keine Chance, nutze sie“, „Abstand halten schafft Zusammenhalt“ – solche Sprüche sollen uns stutzen lassen. Und wenn wir zwei-, dreimal gestutzt haben, überlegen wir, ob sich scheinbare Gegensätze doch ergänzen.

Unsere Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) versucht das auch. Nachdem sie vor Jahren zehn Leuchttürme in der kirchlichen Landschaft gebaut hat, die den Weg durch die Wirren von Zeit und Ewigkeit weisen sollten, stellte sie nun elf Leitsätze in den geistlichen Raum, die den Weg der Kirche, der evangelisch-uniert-protestantischen zumindest, ebnen sollen. Die Überschriften heißen: Hinaus ins Weite und: Kirche auf gutem Grund.

Im Gespräch bleiben

Das klingt auch so gegensätzlich wie „Viel kaufen und dabei sparen“. Kann das denn gelingen, glaubwürdig als Christenmensch zu leben und exemplarisch die ganze Welt zu retten? Sich zu konzentrieren auf das, was der Auftrag der ChristInnen ist und mit allen, allen im Gespräch zu bleiben?

Weniger ist mehr – da könnte der Gegensatz mal stimmen. Auf diese Art zu leben, dazu haben sich viele Menschen schon entschlossen, nicht zuletzt weil das unserer ganzen Weltgemeinschaft enorm weiter helfen kann. Solch ein Verzicht darauf, unnötig Lebensmittel zu gebrauchen ist aber eine ganz persönliche Entscheidung. Zumindest dort, wo Menschenrechte geachtet werden. Und was alles unserer Welt nützt, wo wir unseren Lebensstil ändern ist eine ganz persönliche Entscheidung.

Keine Angst haben

Keine Angst zu haben etwa, weil Jesus die Angst in der Welt schon überwunden hat. Oder zu segnen, wo ich Flüche höre oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um niemanden zu verunsichern, der sich schwach fühlt. Da werden die elf Leitsätze der EKD nicht viel helfen. Auch nicht, dass jetzt gerade ein zwölfter beraten wird.

Unser Leben ist manchmal so widersprüchlich wie die Werbesprüche zu Beginn. Ich werde damit zurecht kommen, ich persönlich weil ich Vertrauen zu Gott gewonnen habe und Menschen kenne, die auf dem selben (gleichen?) Weg sind. Ich empfehle, dass ein jedes sich wieder einmal ins Gedächtnis ruft, wo es seine inneren Kraftquellen hat und die etwas pflegt. Im Schatten eines Kirchturms kann das sein oder im Hof eines Weinguts wenn der Traubensaft im Glas funkelt. Denn Menschen, die mit sich im Reinen sind, bringen die Welt vorwärts, keine Leuchttürme und keine Merksätze.

